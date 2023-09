Energiehersteller Verbio verdient deutlich weniger

Leipzig.

Höhere Energie- und Rohstoffkosten sowie gesunkene Absatzpreise haben den Biokrafthersteller Verbio stark belastet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei im vergangenen Geschäftsjahr (bis Ende Juni) um etwas mehr als die Hälfte auf rund 240 Millionen Euro gefallen, teilte das Leipziger Unternehmen am Dienstag mit. Damit fiel das Ergebnis genauso hoch aus, wie der Konzern zuletzt in Aussicht gestellt hatte. Experten hatten im Schnitt mit einem etwas höheren Ergebnis gerechnet. Für dieses Geschäftsjahr peilt Verbio einen operativen Gewinn von 200 Millionen bis 250 Millionen Euro an. (dpa)