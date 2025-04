Energiepreise treiben Sachsens Inflation über Bundesschnitt

In Sachsen steigen die Verbraucherpreise stärker als im Rest der Republik. Das belastet Haushalte seit Monaten überdurchschnittlich.

Dresden.

Für Menschen in Sachsen ist das Leben in den vergangenen zwei Jahren teurer geworden als im Rest der Republik. Hauptursache für die höhere Inflationsrate seien kräftigere Preissteigerungen bei Strom, Gas und Fernwärme, teilte das Ifo-Institut in Dresden mit. Ähnlich sei die Entwicklung in den anderen ostdeutschen Flächenländern.