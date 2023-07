Engagement für Kinder: Sterntalerpreis 2023 ausgeschrieben

Dresden.

Kinderschutzbund und Ausländerbeauftragter suchen auch in diesem Jahr Menschen in Sachsen, die sich besonders für Kinder engagieren. Ehrenamtliche, Initiativen und Verbände können sich bis zum 13. August um den Sterntalerpreis bewerben oder von anderen vorgeschlagen werden, wie die Stifter am Freitag in Dresden mitteilten. Die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt "herausragenden" Einsatz in der Arbeit mit Kindern und Familien.