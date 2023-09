Engagement im Osten: Preise für 100 Projekte

Berlin.

Eine "Ost-West-Drachenbootfreundschaft" aus dem sächsischen Riesa, ein Co-Learning-Space im brandenburgischen Fürstenberg an der Havel oder die Lebensmittelretter aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt: Insgesamt 106 Engagierte sind am Dienstag mit dem Preis "machen!2023" ausgezeichnet worden. Dieser würdigt Projekte für Zusammenhalt im ländlichen Raum in Ostdeutschland.