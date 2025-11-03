Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland. (Archivbild)
EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland. (Archivbild)
EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 2026 zahlen viele EnviaM-Kunden weniger für Strom, Gas und Wärmestrom. Der Versorger warnt aber vor Preisschwankungen in der Zukunft.

Kabelsketal.

Die Preise für Strom, Erdgas und Wärmestrom für Kundinnen und Kunden des ostdeutschen Energieversorgers EnviaM und Mitgas sollen zum Jahreswechsel erneut sinken. Grund seien rückläufige Kosten bei der Energiebeschaffung und den Netzentgelten, sagte Vertriebsvorstand Wolfgang Wirtnik. Die neuen Preise treten demnach am 1. Januar 2026 in Kraft. 

Es sei aber in Zukunft weiterhin mit größeren Schwankungen zu rechnen, betonte Wirtnik. Die Beschaffungsstrategie bleibe daher langfristig orientiert mit einem Vorlauf von bis zu zwei Jahren.

Spürbare Einsparungen für Strom- und Gaskunden

Für Privatkunden sinken die Strompreise in der Grundversorgung um 5,97 Cent brutto pro Kilowattstunde auf 31,94 Cent. Für Gewerbekunden gehen sie auf 30,21 Cent pro Kilowattstunde zurück. Der durchschnittliche Privatkunde mit einem Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden spart demnach 96 Euro (11 Prozent) pro Jahr, Gewerbekunden zahlen 333 Euro (14 Prozent) weniger. 

Die neuen Strompreise gelten für rund 650.000 Kunden im Netzgebiet von Mitnetz Strom in Teilen der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Auch die Erdgaspreise sinken: Für Privatkunden werden sie um 1,07 Cent brutto pro Kilowattstunde auf 13,07 Cent reduziert. Ein Haushalt in der Grundversorgung mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden spart dadurch 160 Euro (sechs Prozent). Die Preisänderungen betreffen etwa 50.000 Privat- und Gewerbekunden im Netzgebiet von Mitnetz Gas.

Senkungen auch für Wärmepumpen- und Wärmespeicherstrom

Ebenso senkt EnviaM die Preise für Wärmepumpenstrom um 4,08 Cent brutto auf 25,49 Cent pro Kilowattstunde. Die Preise für Wärmespeicherstrom werden im Niedrigtarif um 3,53 Cent auf 25,39 Cent und im Hochtarif auf 33,58 Cent pro Kilowattstunde reduziert. Dies führe zu einer durchschnittlichen Ersparnis von 222 Euro (elf Prozent) für Wärmepumpenkunden und 201 Euro (acht Prozent) für Wärmespeicherkunden. Die neuen Preise gelten für etwa 50.000 Wärmestromkunden im Netzgebiet von Mitnetz Strom.

EnviaM versorgt rund 1,1 Millionen Kunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg mit Strom, Gas oder Wärme. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
31.10.2025
3 min.
Strom-Netzentgelte könnten deutlich sinken
Stromkunden können mit Entlastung bei Netzentgelten rechnen (Archivbild).
Mit einem Milliarden-Zuschuss für die Betreiber der Übertragungsnetze will die Bundesregierung die Stromrechnung für viele günstiger machen. Das scheint zu wirken - aber nicht für alle gleichermaßen.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
17.10.2025
2 min.
Finanztip: Gaskosten so niedrig wie seit einem Jahr nicht
Immer eine gute Idee: Den eigenen Gastarif regelmäßig prüfen und vielleicht zu einem günstigeren Anbieter wechseln.
Wer noch nie den Gasvertrag gewechselt hat, zahlt oft zu viel. Warum ein Tarifwechsel jetzt besonders lohnend sein kann.
Mehr Artikel