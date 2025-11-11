Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erhöhte Sicherheit: Weihnachtsmärkte rüsten auf. (Archivbild)
Erhöhte Sicherheit: Weihnachtsmärkte rüsten auf. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Während für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg Sicherheitsbedenken bestehen, findet der Markt in Leipzig statt und die Stände werden aufgebaut.
Während für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg Sicherheitsbedenken bestehen, findet der Markt in Leipzig statt und die Stände werden aufgebaut. Bild: Jan Woitas/dpa
Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Dresdner Striezelmarkt wurden erhöht.
Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Dresdner Striezelmarkt wurden erhöht. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Erhöhte Sicherheit: Weihnachtsmärkte rüsten auf. (Archivbild)
Erhöhte Sicherheit: Weihnachtsmärkte rüsten auf. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Während für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg Sicherheitsbedenken bestehen, findet der Markt in Leipzig statt und die Stände werden aufgebaut.
Während für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg Sicherheitsbedenken bestehen, findet der Markt in Leipzig statt und die Stände werden aufgebaut. Bild: Jan Woitas/dpa
Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Dresdner Striezelmarkt wurden erhöht.
Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Dresdner Striezelmarkt wurden erhöht. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Erhöhte Sicherheit: Weihnachtsmärkte in Sachsen rüsten auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mobile Sperren, Anti-Terror-Poller, Streifendienst: Sachsens Weihnachtsmärkte setzen auf neue Schutzmaßnahmen. Was Besucher jetzt erwartet – und wo es trotzdem Unsicherheiten gibt.

Leipzig.

Ungeachtet der Sicherheitsbedenken für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg finden die Märkte in Sachsens größten Städten statt. Der 591. Dresdner Striezelmarkt sei gesichert und öffne wie geplant am 26. November, sagte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage. Gleiches gilt für die Weihnachtsmärkte in Leipzig (25. November bis 23. Dezember) und Chemnitz (28. November bis 23. Dezember). Dort hieß es, dass nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Vorjahr die Sicherheitskonzepte angepasst worden seien.

Leipzig verschiebt Öffnungszeit des Weihnachtsmarkts

In Leipzig wurden knapp 180 zusätzliche mobile Sperren zur Sicherung der Innenstadt bestellt, sagte ein Sprecher der Stadt. Der Weihnachtsmarkt ist die größte Veranstaltung in der Messestadt und lockt bis zu 2,5 Millionen Menschen an. Derzeit werden die Stände für das vorweihnachtliche Treiben aufgebaut.

"Der Anschlag in Magdeburg hat für alle Veranstalter das Thema Sicherheit noch mal mehr ins Bewusstsein gerückt. Die Konzepte wurden überarbeitet", sagte der Leiter des Weihnachtsmarkts in Leipzig, Walter Ebert, der Deutschen Presse-Agentur. 

Spürbar werde dies für die Gäste allein schon bei der Öffnungszeit. Der Markt mit rund 300 Ständen wird erst um 11 Uhr geöffnet und somit eine Stunde später als gewohnt. Bis dahin sei der Lieferverkehr erlaubt, danach werden die Einfahrtsperren aktiviert und das Areal könne nicht mehr befahren werden. Anschließend können nur noch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei passieren.

Schwere Blöcke, Gitter und Betonelemente versperren Durchfahrt

Neben den bereits vorhandenen festen Durchfahrtsperren wurden 135 etwa 300 Kilogramm schwere Oktablöcke, 23 Scherengitter (Pitagone) und 20 Betonelemente bestellt. An den Gittern werde laut Marktleiter Ebert speziell geschultes Personal einer privaten Sicherheitsfirma stehen, um Einsatz- oder Reinigungsfahrzeuge passieren zu lassen.

Zudem werden Streifen der Polizei und des städtischen Ordnungsdienstes für Sicherheit sorgen. "Es gibt keine Hinweise auf eine konkrete verstärkte Gefahr, aber eine 100-prozentige Sicherheit kann bei keiner Veranstaltung garantiert werden", betonte Ebert. Man habe jedoch in Absprache mit der Polizei und dem Ordnungsamt intensiv das Sicherheitskonzept erstellt. So sollten die Besucherinnen und Besucher die zehn thematischen Dörfer und das Märchenland auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig rundum genießen können, sagte Ebert.

Keine Zufahrt zum Striezelmarkt - Auch Chemnitz hat nachgebessert

Auch in der Landeshauptstadt soll die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten rund um den bekannten Striezelmarkt in diesem Jahr erhöht werden. "Generell ist es so, dass ja der Altmarkt und der Neumarkt immer schon ein geschlossenes Zufahrtsschutzsystem hatten", sagte Sicherheitsbürgermeister Jan Pratzka in Dresden. Auf dem Striezelmarkt etwa verhindern mobile Sperren die Zufahrt von Autos. 

"Wo wir das Sicherheitskonzept entscheidend weiterentwickelt haben, das sind unsere ganzen Konzessionsmärkte", erläuterte Pratzka. Damit seien etwa die Weihnachtsmärkte in der Hauptstraße und der Prager Straße gemeint. Über die Details will die Stadt kommende Woche informieren.

In Chemnitz habe man ebenfalls nachgesteuert, hieß es auf Anfrage. Details wurden jedoch nicht genannt.

Bundespolizei: Messerverbot auf Leipziger Hauptbahnhof 

Parallel dazu hat die Bundespolizei den Leipziger Hauptbahnhof zu einer Art Waffenverbotszone erklärt. Dort sind an den Wochenenden vom 14. November bis zum 22. Dezember Messer oder andere gefährliche Gegenstände verboten. Grund seien die gestiegene Zahl und die Intensität der Gewaltdelikte auf Bahnanlagen. Die Einhaltung des Verbotes wird durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht und kontrolliert.

Sicherheitsbedenken für Magdeburger Weihnachtsmarkt

Am Montag war bekanntgeworden, dass der Magdeburger Weihnachtsmarkt wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept vorerst keine Genehmigung erhält. Hintergrund sei ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes an die Stadt, in dem dieses Konzept fast ein Jahr nach dem verheerenden Anschlag kritisiert wurde, hatte die Stadt mitgeteilt. Unter anderem geht es um den Zufahrtsschutz und die Sicherheitskräfte. Für diesen Mittwoch hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ein Gespräch von Vertretern der Stadt und des Landesverwaltungsamts vermittelt.

Vor fast einem Jahr war ein Attentäter mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gefahren und hatte sechs Menschen getötet und rund 300 zum Teil schwer verletzt. Am Montag hatte der Prozess gegen den Angeklagten aus Saudi-Arabien in Magdeburg begonnen. Die Anklage wirft dem 51-Jährigen unter anderem Mord in sechs Fällen und versuchten Mord an weiteren 338 Menschen vor. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
15:32 Uhr
2 min.
Dresden will Sicherheit auf Weihnachtsmärkten stärken
Auch die Weihnachtsmärkte rund um den Striezelmarkt sollen besser geschützt werden.
Während in Magdeburg noch über Sicherheitskonzepte diskutiert wird, hält der Dresdner Striezelmarkt an seinen Plänen fest. Auch andere Weihnachtsmärkte in der Stadt sollen besser geschützt werden.
09:12 Uhr
2 min.
Sicherheitsdebatte nach Anschlag – Märkte in Sachsen starten
Trotz der Debatte um Sicherheit nach dem Anschlag in Magdeburg öffnen die Weihnachtsmärkte in Dresden, Leipzig und Chemnitz wie geplant. (Archivbild)
Trotz der Debatte um Sicherheit nach dem Anschlag in Magdeburg öffnen die Weihnachtsmärkte in Dresden, Leipzig und Chemnitz wie geplant. Die Schutzkonzepte wurden überarbeitet.
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel