Ermittlungen nach Attacke in Halle gehen weiter

Vor einem Mehrfamilienhaus in Halle sind am Sonntagabend drei Menschen bei einem Angriff verletzt worden - darunter auch ein Kind. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Wie geht es jetzt weiter?

Halle.

Nach einem Angriff mit drei Verletzten in Halle in Sachsen-Anhalt gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Es sei Gegenstand der Ermittlungen, wie es zu den Verletzungen gekommen sei und was ein mögliches Tatmittel gewesen sein könnte, teilte die Polizei mit. Ein 29 Jahre alter Mann wurde demnach durch Stichverletzungen schwer verletzt. Ein elf Jahre altes Mädchen und ein 47 Jahre alter Mann wurden laut Polizei leicht verletzt. Die drei Opfer wiesen teilweise Schnitt- und Stichverletzungen auf.