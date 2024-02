Ermittlungen wegen gefälschter Audiodateien bei Demos

Dresden.

Der Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Dresden ermitteln wegen mutmaßlich gefälschter Audiodateien, die bei Demonstrationen in Dresden zu hören waren. In der zurückliegenden Zeit seien bei Versammlungen von den Veranstaltern wiederholt KI-generierte Audiodateien abgespielt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Diese hätten den Eindruck erweckt, Sprecher der Nachrichtensendung "Tagesschau" entschuldigten sich für angebliche Lügen in der Berichterstattung.