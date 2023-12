Erneut Anklage gegen mutmaßlichen Schleuser erhoben

Dresden.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat erneut Anklage gegen einen mutmaßlichen Schleuser erhoben. Der 24-Jährige soll im Sommer an drei Fahrten beteiligt gewesen sein, bei denen 42 Menschen aus Syrien und dem Irak nach Deutschland gebracht worden seien, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit. Der Mann sei Teil einer international operierenden Bande gewesen. Nach weiteren Mitgliedern werde gesucht. Dem 24-Jährigen werde banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte vor Weihnachten weitere Anklagen gegen mutmaßliche Schleuser erhoben. (dpa)