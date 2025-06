Erneut Autos in Leipziger Westen angezündet

Am Wochenende wurden im Leipziger Ortsteil Schleußig mehrere Fahrzeuge angezündet. Ein Mann wurde dabei verletzt. Nun brannte es in dort erneut.

Leipzig. Nach mehreren Fahrzeugbränden mit einem Verletzten sind im Leipziger Westen erneut mehrere Autos angezündet worden. Ein Pkw brannte in der Nacht zu Mittwoch im Ortsteil Schleußig vollständig aus, zwei weitere Wagen wurden in Plagwitz durch Flammen beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Brände. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Es wird nicht nur ein Zusammenhang zwischen den Feuern in der Nacht zu Mittwoch geprüft - sondern auch zu den Brandstiftungen am Wochenende in Schleußig, als dort in der Nacht zu Samstag mehrere Fahrzeuge angezündet wurden.

In einem der Fahrzeuge befand sich ein 36-Jähriger, der durch das Feuer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach den Bränden am Wochenende wegen versuchten Mordes. Nähere Details zu den Bränden aus beiden Nächten gab die Polizei zunächst nicht bekannt, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Behörde bittet um Zeugenhinweise. (dpa)