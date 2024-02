Erneut Bombendrohung an Schulen in Schwarzenberg

Die zweite Nacht in Folge haben Schulen in Schwarzenberg im Erzgebirgskreis Bombendrohungen erhalten. Die Polizei reagierte direkt.

Schwarzenberg. Vier Schulen aus Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) haben in der Nacht auf Mittwoch Bombendrohungen erhalten. Bereits in der Nacht auf Dienstag bekamen Schulen in der Kreisstadt ähnliche Schreiben. Es sei in fast wortgleichen E-Mails damit gedroht worden, dass am nächsten Tag Bomben gezündet werden, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Noch in der Nacht auf Mittwoch durchsuchte die Polizei gemeinsam mit den Schulleitern die Gebäude - ohne Ergebnis, so die Sprecherin. Die jeweiligen Schulleiter werden entscheiden, ob am Mittwoch in den betroffenen Schulen Unterricht stattfinden wird. (dpa)