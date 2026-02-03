Erneut trifft es Chemnitz: Südwestsachsen fast ein Jahr vom Dresdner Hauptbahnhof abgekoppelt – Bahn nennt nun die Gründe

Ab Montag fährt kein Zug mehr aus Richtung Chemnitz zum Hauptbahnhof der Landeshauptstadt. Auch die Intercitys in Sachsens drittgrößte Stadt werden gekappt. Bis Mai, wie die Bahn nun mitteilt.

Auf der Seite der Deutschen Bahn erfährt man davon bislang nur im Kleingedruckten. Dabei sind die Auswirkungen für tausende Reisende immens: Ab Montag steuert kein Zug aus Richtung Hof, Plauen, Zwickau, Chemnitz und Freiberg mehr den Dresdner Hauptbahnhof an. Und das für mindestens gut neun Monate, bis November nämlich.