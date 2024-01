Erneute Leihe perfekt: Leipzigs Moriba wechselt nach Getafe

Ilaix Moriba wird von RB Leipzig erneut verliehen. Der Mittelfeldakteur heuert beim FC Getafe an.

Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verleiht seinen Mittelfeldspieler Ilaix Moriba erneut. Am Montag gaben die Sachsen bekannt, dass der 20-Jährige bis zum Saisonende für den spanischen Erstligisten FC Getafe auflaufen wird. In Getafe trifft er auf Trainer José Bordalas, der ihn bereits während seiner Leihe beim FC Valencia trainiert hatte. Der Kontrakt mit dem Tabellen-Achten der ersten spanischen Liga soll keine Kaufoption beinhalten. Bei RB hofft man, dass sich Moriba so entwickelt, dass er doch noch ein Teil des Leipziger Kaders werden kann.