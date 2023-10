Erneuter Angriff auf Asylunterkunft in Dresden

Dresden.

Ein als Asylunterkunft vorgesehenes Gebäude in Dresden-Klotzsche ist erneut Ziel von Brandstiftern geworden. Unbekannte hätten eine größere Menge brennbarer Flüssigkeit an einem Strauch entzündet, der an dem Haus ranke, teilte am Freitag das Landeskriminalamt mit. Der Strauch sei teilweise in Brand geraten und das Feuer habe Ruß an der Fassade hinterlassen. Es sei aber kein erheblicher Sachschaden entstanden, hieß es.