Erstaufnahmeeinrichtungen nicht einmal zur Hälfte belegt

Eine Zeit lang wurden neu ankommende Flüchtlinge in Sachsen in Provisorien untergebracht. Inzwischen hat sich die Lage deutlich entspannt.

Dresden.

Die Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in Sachsen sind kaum noch zur Hälfte ausgelastet. Von rund 4.600 Plätzen in Leipzig, Chemnitz und Dresden waren Anfang Juli nur knapp 1.800 belegt, wie die Landesdirektion informierte. Die Erstaufnahmeeinrichtungen bestehen aus unterschiedlichen Unterkünften in den jeweiligen Regionen.