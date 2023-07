Erste Frau zur Präsidentin am Sozialgericht Dresden ernannt

Dresden. Erstmals steht eine Frau an der Spitze des Sozialgerichts Dresden. Zum 1. Juli 2023 sei Stefanie Vossen-Kempkens zur neuen Präsidentin ernannt worden, wie eine Sprecherin des Gerichts Dresden am Dienstag mitteilte.

Die 1962 geborene Vossen-Kempkens startete ihre richterliche Laufbahn 1993 am Amtsgericht Dippoldiswalde. Später wurde sie zur Richterin am Oberlandesgericht ernannt. Ab Oktober 2008 leitete sie als Direktorin das Amtsgericht Pirna. Im September 2013 wurde sie Vizepräsidentin des Amtsgerichts Dresden. Von dort wechselte sie 2020 an das Landgericht Dresden, wo sie ebenfalls als Vizepräsidentin tätig war.

Am Sozialgericht Dresden sind derzeit 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 34 Richterinnen und Richter. Das Gericht ist mit Verfahren zur Kranken-, Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende beschäftigt. (dpa)