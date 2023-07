Erste Retrospektive für Künstler Neo Rauch in Frankreich

Montpellier.

Neo Rauch gehört zu den international erfolgreichsten deutschen Künstlern. In den USA löste der Maler bereits in den 90er Jahren Begeisterung aus. Nur in Frankreich hat sich der Vertreter der sogenannten Neuen Leipziger Schule bislang schwer getan. Drei Gemälde wurden 2002 im Centre Pompidou ausgestellt, drei weitere in der deutschen Botschaft in Paris. Das Museum für zeitgenössische Kunst MO.CO. in Montpellier will nun das Versäumte mit der ersten Retrospektive, die Frankreich dem 63-Jährigen widmet, nachholen.