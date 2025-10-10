Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Viele Menschen kämpfen jetzt wieder mit Atemwegsinfektionen. Bild: Maurizio Gambarini/dpa
Viele Menschen kämpfen jetzt wieder mit Atemwegsinfektionen. Bild: Maurizio Gambarini/dpa
Sachsen
Erster Corona-Toter der Saison im Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Saft
Seit Anfang Oktober werden für Sachsen wieder die Atemwegsinfektionen gemeldet. Die Zahlen steigen langsam wieder. Doch noch kann man sich schützen.

Corona ist in Sachsen zurück. Für die 40. Kalenderwoche vom 29. September bis 5. Oktober meldet das Gesundheitsministerium 258 offiziell bestätigte Coronafälle im Freistaat. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es mit 645 Fällen allerdings schon deutlich mehr. Die meisten Erkrankten kommen derzeit aus Leipzig, Dresden und dem...
