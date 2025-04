Erster Neuzugang: RB-Frauen verpflichten Schasching

Der erste Neuzugang für die Frauen von RB Leipzig ist fix. Annabel Schasching kommt von einem Ligarivalen.

Leipzig.

Die Frauen von RB Leipzig haben den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Vom Ligarivalen SC Freiburg wechselt Annabel Schasching nach Leipzig, wie der Verein mitteilte. Die 22 Jahre alte Nationalspielerin Österreichs erhält einen Vertrag bis 2027.

Die Mittelfeldspielerin hat in dieser Saison alle bisherigen 18 Spiele absolviert und konnte sich über zwei Tore und zwei Vorlagen freuen. Beim 1:1 am vergangenen Sonntag in Leipzig lief Schasching zum 50. Mal in der Liga auf. (dpa)