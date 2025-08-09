Erster Sieg nach 25 Jahren: Magdeburg düpiert Dynamo

Der Aufsteiger aus Dresden hat viel Ballbesitz, doch erst in der Schlussphase gute Chancen. Magdeburg zeigt sich abgezockt.

Dresden. Der 1. FC Magdeburg hat seinen Auswärtsfluch in Dresden besiegt und Aufsteiger Dynamo den Saisonstart in der 2. Bundesliga gründlich vermiest. Die Sachsen-Anhalter gewannen am 2. Spieltag erstmals nach 25 Jahren wieder elbaufwärts mit 2:1 (2:1).

Vor 31.405 Zuschauern brachte Jean Hugonet (28. Minute) die Magdeburger per Kopf in Führung. Christoph Daferner (44.) markierte den Ausgleich. Martijn Kaars (45.+1) gelang noch vor der Pause die erneute Gäste-Führung, die bis zum Ende Bestand hatte. Dynamo wartet damit weiter auf den ersten Punktgewinn.

Magdeburg effizient im Abschluss

Nach einer langen Abtastphase versuchte Magdeburg mit hohem Pressing, die Dresdner zu Fehlern zu zwingen. Das gelang allerdings nur durch einen Standard. Eine Ecke von Baris Atik landete bei Hugonet, der per Kopf zur Führung traf.

Dynamo brauchte eine Weile, um überhaupt zu einer Chance zu kommen. Die führte ebenfalls sofort zum Erfolg, als Daferner erfolgreich abstaubte. Doch die Gäste hatten in Halbzeit eins noch etwas im Köcher. Wieder versetzte Atik die Dresdner Abwehr, Kaars brauchte nur noch einzuschieben.

Erst in der Schlussphase des Spiels ergaben sich dann für die Dresdner Chancen, nachdem ein Treffer von Kaars zuvor nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt wurde. Der erneute Ausgleich gelang den Hausherren jedoch nicht, weil die vielbeinige Gäste-Abwehr konsequent verteidigte. (dpa)