Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christoph Daferner (Dynamo Dresden, 2.v.r.) erzielt das Tor zum 1:1.
Christoph Daferner (Dynamo Dresden, 2.v.r.) erzielt das Tor zum 1:1. Bild: Robert Michael/dpa
Christoph Daferner (Dynamo Dresden, 2.v.r.) erzielt das Tor zum 1:1.
Christoph Daferner (Dynamo Dresden, 2.v.r.) erzielt das Tor zum 1:1. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Erster Sieg nach 25 Jahren: Magdeburg düpiert Dynamo
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufsteiger aus Dresden hat viel Ballbesitz, doch erst in der Schlussphase gute Chancen. Magdeburg zeigt sich abgezockt.

Dresden.

Der 1. FC Magdeburg hat seinen Auswärtsfluch in Dresden besiegt und Aufsteiger Dynamo den Saisonstart in der 2. Bundesliga gründlich vermiest. Die Sachsen-Anhalter gewannen am 2. Spieltag erstmals nach 25 Jahren wieder elbaufwärts mit 2:1 (2:1). 

Vor 31.405 Zuschauern brachte Jean Hugonet (28. Minute) die Magdeburger per Kopf in Führung. Christoph Daferner (44.) markierte den Ausgleich. Martijn Kaars (45.+1) gelang noch vor der Pause die erneute Gäste-Führung, die bis zum Ende Bestand hatte. Dynamo wartet damit weiter auf den ersten Punktgewinn.

Magdeburg effizient im Abschluss

Nach einer langen Abtastphase versuchte Magdeburg mit hohem Pressing, die Dresdner zu Fehlern zu zwingen. Das gelang allerdings nur durch einen Standard. Eine Ecke von Baris Atik landete bei Hugonet, der per Kopf zur Führung traf. 

Dynamo brauchte eine Weile, um überhaupt zu einer Chance zu kommen. Die führte ebenfalls sofort zum Erfolg, als Daferner erfolgreich abstaubte. Doch die Gäste hatten in Halbzeit eins noch etwas im Köcher. Wieder versetzte Atik die Dresdner Abwehr, Kaars brauchte nur noch einzuschieben.

Erst in der Schlussphase des Spiels ergaben sich dann für die Dresdner Chancen, nachdem ein Treffer von Kaars zuvor nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt wurde. Der erneute Ausgleich gelang den Hausherren jedoch nicht, weil die vielbeinige Gäste-Abwehr konsequent verteidigte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
09.08.2025
4 min.
FCM zu abgezockt: Erster Sieg in Dresden nach 25 Jahren
Magdeburgs Jean Hugonet (3.v.l.) trifft zum 1:0.
Lange musste der 1. FC Magdeburg auf diesen Tag warten. Der Club holt nach 25 Jahren wieder einen Sieg in Dresden. Dynamo wiederum zahlt erneut viel Lehrgeld.
Gerald Fritsche, dpa
08.08.2025
4 min.
Dynamo Dresden will Ostderby gegen 1. FC Magdeburg „mutig angehen“
In der Auftaktpartie bei Greuther Fürth wurde Niklas Hauptmann in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Gegen Magdeburg dürfte der Führungsspieler mehr Einsatzzeit bekommen.
Die Dresdner wie auch die Magdeburger wollen eine weitere Niederlage und damit einen Fehlstart in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga vermeiden. Dafür müssen die Gastgeber jedoch in der Defensive besser stehen.
Thomas Treptow
07:00 Uhr
2 min.
Wurf mit Bierflasche und Faustschlag: Ausraster in der Chemnitzer City-Bahn hat Folgen
Ein Mann verletzte zwei Personen in der C11 und wurde nun vorm Amtsgericht verurteilt.
In der City-Bahn pöbelte der Angeklagte einen Fahrgast mit dunkler Hautfarbe an. Andere gingen dazwischen. Dann rastete der Angeklagte aus.
Johannes Fromm
Mehr Artikel