Erstklassiger Berufsnachwuchs im Handwerk geehrt

Bei der Deutschen Meisterschaft des Handwerks haben junge Gesellen aus mehr als 130 Berufen ihr Können gezeigt. Von den 58 Teilnehmern aus Sachsen holten 9 einen ersten Platz.

Chemnitz.

Neun junge Handwerker aus Sachsen haben bei der Deutschen Meisterschaft ihres Fachs einen Spitzenplatz erzielt. Dafür wurden sie am Freitag in Chemnitz geehrt. Besonders stark war dabei die Region Chemnitz selbst vertreten, die laut Sächsischem Handwerkstag sechs Erstplatzierten vorweisen konnte, gefolgt vom Kammerbezirk Dresden mit zwei und der Region Leipzig mit einem. Zum erstklassigen Berufsnachwuchs gehören die Sattlerin Lisa Bilgmann, die ihren Ausbildungsbetrieb in St. Egidien hatte, der Holzspielzeugmacher Robbie Thomas Schalling (Seiffen), die Malerin und Lackiererin Mara Emily Dehling (Limbach-Oberfrohna), der Augenoptiker Rudolf Amm (Zittau) und die Buchbinderin Tabea Petry (Lichtenau).