Erstorientierungskurse für Flüchtlinge neu organisiert

Dresden.

Die Erstorientierungskurse für Asylsuchende in Sachsen sind neu organisiert worden. Seit Anfang Juli übernimmt eine Zentralstelle die Gesamtkoordination der Kurse, Träger ist der Sächsische Volkshochschulverband. Bis dahin waren regional unterschiedlich verschiedene Träger wie die Johanniter-Unfall-Hilfe oder der Malteser Hilfsdienst dafür zuständig, wie das sächsische Sozialministerium am Dienstag in Dresden mitteilte.