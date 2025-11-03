Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen

Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet). Bild: Tilo Steiner
Sachsen
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Von Jens Eumann
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.

Die Fläche für ein mögliches Endlager für hochradioaktiven Atommüll, die die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) auf der Deutschlandkarte verortet, wird kleiner. Auf ein Viertel der Landesfläche ist das Gebiet der für möglich erachteten Standorte inzwischen bundesweit geschrumpft. In Sachsen sind die Endlagersucher der...
