"Es gibt Feiernde": Himmelfahrtstag verläuft zunächst ruhig

Der Himmelfahrtstag ist in Sachsen bis zum Nachmittag nach Einschätzung der Polizei relativ ruhig verlaufen. "Es gibt Feiernde. Aber es hält sich alles noch im Rahmen", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Die Polizei sei in der Stadt und in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen in erhöhter Präsenz unterwegs gewesen.

Auch in der Dresdner Region fielen die Ausflügler und Vatertagsgrüppchen zunächst nicht negativ auf. Die Einsatzkräfte seien bis zum Nachmittag lediglich zu kleineren Streitereien gerufen worden, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizeidirektion Dresden. "Bewegung ist überall, aber es hält sich in Grenzen."

Die Polizei in Zwickau berichtete, dass etliche Betrunkene gesichtet worden seien. "Man merkt, dass das Wetter schön ist und die Leute gute Laune haben. Bisher ist aber noch nichts komplett aus dem Ruder gelaufen." (dpa)