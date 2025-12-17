MENÜ
  „Es ging nicht anders": Krebskranke Dresdner Influencerin Patrice Aminati trennt sich von ihrem Mann

Gehen jetzt getrennte Wege: Fernsehmoderator Daniel Aminati und seine Dresdner Frau Patrice.
Gehen jetzt getrennte Wege: Fernsehmoderator Daniel Aminati und seine Dresdner Frau Patrice. Bild: Imago
Sachsen
„Es ging nicht anders“: Krebskranke Dresdner Influencerin Patrice Aminati trennt sich von ihrem Mann
Von Jürgen Becker
Die Ehe von Patrice und Fernsehmoderator Daniel Aminati ist gescheitert. „Ja, es stimmt. Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt“, so die krebskranke Desdnerin auf Instagram. „Es ging nicht anders.“

Dresden.

Influencerin und Model Patrice Aminati hat sich von ihrem Ehemann Daniel getrennt. „Am 23. September habe ich Daniel verlassen. Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren“, schrieb die 30-Jährige jetzt auf Instagram in einer Story. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über das Ehe-Aus berichtet. „Es ging nicht anders“, so Patrice Aminati.

Patrice Aminati: Als Paar oft am Alltag gescheitert

Der Grund für diese Trennung sei nicht unmittelbar in ihrer Krebserkrankung zu suchen, die sie im April 2023 öffentlich gemacht hatte. „Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert“, schrieb sie bei Instagram. „Unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume konnten durch die Liebe nicht überbrückt werden.“

Patrice Aminati teilte weiter mit, angesichts ihrer Erkrankung habe sie „zuerst für Stabilität für mich und unsere Tochter sorgen müssen.“ In ihrer Instagram-Story führt sie aus: „Ich habe mich für eine berufliche Zukunft auf eigenen Füßen entschieden. Für mehr habe ich leider keine Kraft mehr.“

Schon im September ausgezogen

Seit September lebt Patrice Aminati nun nach eigenen Anagben schon bei ihren Eltern. „Ich wünsche mir sehr, dass Daniel und ich als liebende Eltern eine freundschaftliche Basis für unsere Tochter finden und von einer Paarbeziehung zu einer Elternbeziehung finden“, teilt sie ihren mehr als 229.000 Fans auf Instagram mit. „Es wird schwer – aber ich wünsche, dass wir das schaffen.“

Bewegende Worte an ihre Fans

An ihre Fans richtet sie sich mit bewegenden Worten: „Ich habe mit euch vieles geteilt – Schönes und Schmerzhaftes, Lustiges und Trauriges, Starkes und Schwaches. Und jetzt auch das Scheitern. (...) Durch eine schwerwiegende und lang andauernde Erkrankung wird das Leben – für den Erkrankten und die Angehörigen – plötzlich auf den Kopf gestellt und braucht viel Kraft, Geduld und Liebe. Ich habe in den letzten drei Jahren viele Grenzsituationen erlebt und musste lernen, dass meine Kräfte endlich sind.“

Der Kampf gegen den Hautkrebs

Patrice Aminati leidet an schwarzem Hautkrebs. Im Mai 2025 hatte Patrice gegenüber der „Zeit“ erklärt, dass die Krankheit im Stadium vier sei und als nicht heilbar gelte. Sie sei daher in palliativer Behandlung. Doch die junge Mutter zeigte sich kämpferisch. Nun erklärte sie aber in ihrer Instagram-Story, dass ihr bewusst geworden sei, „dass Zeit und Gesundheit kostbare Güter sind und knapp bemessen sein können. Ich habe mein Leben, als ich mit dem Rücken zur Wand stand, auf den Prüfstand gestellt, mich gefragt, wie und mit wem ich die noch zu verbleibende – hoffentlich lange Zeit – nutzen kann und möchte. Ich musste lernen, meine wenigen Kräfte gezielt einzusetzen.“

Für viele Fans galten Moderator Daniel Aminati und seine Ehefrau Patrice als Traumpaar. Seit drei Jahren sind die beiden verheiratet, beide haben gemeinsam eine dreijährige Tochter. Der Hautkrebs schien das Paar noch enger zusammengeschweißt zu haben. Doch der Schein hat offenbar getrogen.

Das sagt Daniel Aminati zur Trennung

„Taff“-Fernsehmodereator und Musiker Daniel Aminati bestätigte nun ebenfalls auf Instagram, dass Patrice und er nun getrennte Wege gehen. „Ich wünsche ihr bei diesem neuen Abschnitt alles erdenklich Gute und werde sie auch weiterhin unterstützen, wo ich nur kann“, schrieb der 52-Jährige. Er sei dankbar für die gemeinsame Zeit „und vor allem für das größte Geschenk“, die gemeinsame Tochter Charly. „In guten wie in schlechten Zeiten: Das war und ist für mich nicht nur ein daher gesagtes Lippenbekenntnis“, erklärte Daniel Aminati. „Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hintenangestellt. Selbstverständlich. Ich würde es jederzeit wieder so tun.“

Hat Patrice Aminati den Krebs besiegt?

Zugleich macht Daniel Aminati aber auch allen, die wegen der Krebserkrankung mit seiner Frau Patrice mitgelitten haben, Hoffnung. Auf Instagram schreibt er: „Ich bin sehr froh, dass meine Frau lebt und wir diesen Kampf vermutlich gewonnen haben und meine Tochter eine liebende Mutter hat.“ (juerg)

