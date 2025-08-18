Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dresdens Torwart Tim Schreiber (M) kann das Tor zum 0:1 nicht verhindern.
Dresdens Torwart Tim Schreiber (M) kann das Tor zum 0:1 nicht verhindern. Bild: Robert Michael/dpa
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 1:0.
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Bild: Robert Michael/dpa
Dresdens Torwart Tim Schreiber (M) kann das Tor zum 0:1 nicht verhindern.
Dresdens Torwart Tim Schreiber (M) kann das Tor zum 0:1 nicht verhindern. Bild: Robert Michael/dpa
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 1:0.
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Es hat nicht sollen sein: Dynamo scheidet gegen Mainz aus
Gerald Fritsche, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen einen Europacup-Teilnehmer machen die Sachsen ein gutes Spiel. Die Chancen werden wieder nicht genutzt. Am Ende jubelt deshalb der Favorit.

Dresden.

Die DFB-Pokalreise ist für Dynamo Dresden in dieser Saison bereits nach der ersten Runde beendet. Der Zweitliga-Aufsteiger musste sich nach den beiden Niederlagen zum Liga-Auftakt nun auch im Cup-Wettbewerb geschlagen geben. Bundesligist 1. FSV Mainz 05 kam an der Elbe zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg. Nationalspieler Nadiem Amiri markierte vor 30.105 Zuschauern nach 22 Minuten per Freistoß das einzige Tor der Partie. 

Jakob Lemmer (66.) vergab die große Chance zum Ausgleich, als er einen Handelfmeter direkt in die Arme von FSV-Torhüter Robin Zentner schoss. Gäste-Trainer Bo Henriksen sah nach 86 Minuten wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte.

Dynamo fehlt Cleverness in der Chancenverwertung

"Die Effizienz hat gefehlt, um weiterzukommen. Die Art und Weise war gut, das Ergebnis leider nicht", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm. "Wir müssen am Sonntag in Bielefeld die negativen Gedanken, sollten sie da sein, abschütteln. Bei der Arminia ist auch etwas möglich, das haben wir in der Vergangenheit gezeigt", betonte der Coach.

Nach dem Spielverlauf hätte die Niederlage nicht sein müssen, befand Vinko Sapina. "Wir hatten uns schon etwas ausgerechnet. Im Pokal ist immer alles 50:50. Und wir haben alles reingeworfen", sagte der Mittelfeldspieler. 

Dynamo muss auf Sturm-Duo verzichten

Dynamo musste neben dem an der Hand verletzten Torjäger Christoph Daferner kurzfristig auch auf den eigentlich in der Startformation erwarteten Vincent Vermeij verzichten. Der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf laboriert an einem viralen Infekt. 

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die aggressiv im Mittelfeld störten und sich in den ersten Minuten durch Nils Fröling (3., 6.), der diesmal als einzige Sturmspitze aufgeboten war, zwei Großchancen erarbeiteten. Vom Bundesligisten war bis zur 20. Minute offensiv nichts zu sehen, daher fiel die Führung ziemlich überraschend. Amiris Freistoß aus rund 22 Metern ging vom Innenpfosten ins Tor.

Treffer verändert Kräfteverhältnisse

Erst danach wurden die 05er ihrer Favoritenrolle gerechter, spielten nach vorn und brachten die Dresdner Deckung mehrfach in Bedrängnis. Paul Nebel fand mit zwei hundertprozentigen Chancen (34., 41.) im aufmerksamen Dynamo-Torhüter Tim Schreiber seinen Meister.

Dynamo hatte nun mehr mit der eigenen Deckung zu tun, kam nur noch selten zu gut vorgetragenen Angriffen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ergaben sich noch Möglichkeiten. Die aussichtsreichste vergab Dominik Kother, der aus elf Meter Entfernung keinen Druck hinter den Ball brachte.

Mainz spielt clever und hat zum Schluss Glück

Nach der Pause übernahm der FSV komplett die Spielkontrolle. Chancen gab es, doch die waren nicht zwingend. Vielmehr leistete man sich nach 65 Minuten durch den gerade eingewechselten Ben Bobzien ein Handspiel im Strafraum. Doch Lemmer trat den Ball so schwach, dass Zentner ihn ohne Mühe sicher aufnehmen konnte.

Mainz verwaltete danach den Vorsprung, hielt Dynamo weitgehend vom eigenen Strafraum entfernt und sparte damit Kräfte. Erst in der Schlussphase hatten die Hausherren noch Möglichkeiten, wobei Lemmer (87.) noch einmal frei vor Zentner auftauchte, aber knapp verzog. Mehr war nicht mehr drin. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
18.08.2025
3 min.
Nach Kritik an Montagstermin: Mainz gewinnt in Dresden
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 0:1.
Der Bundesligist muss in Dresden trotz klarer Feldvorteile durchaus um den Sieg bangen. Torwart Robin Zentner hält einen Elfmeter. Vor dem Spiel macht sich der Mainzer Sportvorstand Heidel Luft.
19.08.2025
2 min.
Nun auch Amiri: Üble Beleidigung gegen Mainzer Torschützen
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 0:1. Anschließend wurde er übel beleidigt.
Ein Freistoßtreffer bringt Mainz 05 in die nächste Pokalrunde. Der Torschütze wird danach in einem sozialen Netzwerk heftig beleidigt. Sein Club macht einen weiteren Rassismus-Vorfall öffentlich.
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
Mehr Artikel