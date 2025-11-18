Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die EU-Kommission sieht in der Förderung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilferegeln. (Archivbild)
Die EU-Kommission sieht in der Förderung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilferegeln. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die EU-Kommission sieht in der Förderung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilferegeln. (Archivbild)
Die EU-Kommission sieht in der Förderung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilferegeln. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
EU-Kommission erlaubt Milliarden für Leag-Kohleausstieg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Energiekonzerne wie die Leag bekommen vom Staat Milliarden, um aus der Kohle auszusteigen. Ist das wettbewerbskonform? Ja, urteilte die EU-Kommission.

Brüssel.

Die Bundesregierung darf den Energiekonzern Leag für dessen Kohleausstieg mit einer Milliardensumme entschädigen. Die EU-Kommission sieht in der Förderung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilferegeln, wie die Behörde in Brüssel mitteilte. Vor zwei Jahren hatte sie bereits eine ähnliche Zahlung an RWE genehmigt. 

Die Beihilfe entschädige für die vorzeitige Stilllegung von Braunkohlekraftwerken, so die Kommission. Deutschland hatte die geplante Entschädigung 2021 bei der Kommission angemeldet. Bereits 2024 hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die Kommission die Beihilfe genehmigen werde. Wirtschaftsminiserin Katherina Reiche (CDU) sprach von guten Nachrichten aus Brüssel. 

1,2 Milliarden für Fixkosten

Konkret geht es um 1,2 Milliarden Euro an "Fixkosten" für Tagebaufolgekosten - also vor allem Rekultivierungskosten - sowie Sozialkosten wie Sozialvereinbarungen. Das passiert unabhängig davon, wann die Leag (Lausitz Energie Kraftwerke AG) wirklich aus der Kohleverstromung aussteigt. Der Rest von bis zu 550 Millionen Euro ist laut Angaben des Wirtschaftsministeriums von 2024 an Voraussetzungen gebunden. 

Dieser werde dann berücksichtigt, wenn sich bestätigt, dass die Kraftwerke der Leag auch über die im Gesetz zur Beendigung der Kohleverstromung vorgesehenen Stilllegungsdaten hinaus wirtschaftlich gewesen wären und der Leag somit aufgrund der gesetzlichen Ausstiegsregelung Gewinne entgehen.

"Die Zahlung bringt endlich Sicherheit für die Beschäftigten", so Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Für das Unternehmen und die gesamte Region gebe es jetzt Planungssicherheit, betonte sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU). Leag-Chef Adi Roesch teilte mit, die Entschädigung gebe Investitionsspielraum, um den vom Kohleausstieg betroffenen Mitarbeitern neue Perspektiven zu bieten.

Maßnahme verhältnismäßig

Die EU-Kommission kam zu dem Schluss, dass die Maßnahme angemessen und verhältnismäßig sei und sich auf das erforderliche Minimum beschränke. Wenn ein Land in der EU Firmen mit Staatsgeld unterstützen will, muss es sich an strenge Regeln halten. Über die Einhaltung wacht die EU-Kommission. 

Insgesamt geht es bei der Staatshilfe um 4,35 Milliarden Euro für zwei Betreiber. Bereits 2023 genehmigte die Kommission 2,6 Milliarden Euro für die RWE-Braunkohleanlagen im Rheinland. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
18:00 Uhr
2 min.
Leag baut riesigen Batteriespeicher am Standort Boxberg
Auf der Fläche, auf der vor einem Jahr Kühltürme des Altkraftwerks gesprengt wurden, soll die „GigaBattery Boxberg 400“ entstehen (Archivbild)
Leag baut mit einem chinesischen Energiespeicheranbieter und Siemens Energy einen riesigen Stromspeicher im sächsischen Boxberg. Die Anlage soll Schwankungen bei erneuerbaren Energien ausgleichen.
13.11.2025
2 min.
EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Red Bull ein
Hat Red Bull gegen EU-Kartellrecht verstoßen? Die Europäische Kommission leitet eine Untersuchung ein. (Archivbild)
Droht Verbrauchern weniger Auswahl im Regal, weil Red Bull angeblich Konkurrenzprodukte gezielt ausbremst? Die EU-Kommission schaut jetzt ganz genau hin.
Mehr Artikel