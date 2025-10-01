Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Künftig sollen wieder mehr Feldhamster auf sächsischen Feldern leben. (Symbolbild)
Künftig sollen wieder mehr Feldhamster auf sächsischen Feldern leben. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Künftig sollen wieder mehr Feldhamster auf sächsischen Feldern leben. (Symbolbild)
Künftig sollen wieder mehr Feldhamster auf sächsischen Feldern leben. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Sachsen
EU-Millionen für Feldhamster in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr Feldhamster auf sächsischen Ackerflächen: Das ist das Ziel eines neuen von der EU geförderten Projekts. So soll es mit dem Nager-Nachwuchs klappen.

Dresden/Delitzsch.

Mehr kleine Fellträger sind gewünscht: Der Bestand von Feldhamster soll in Sachsen wachsen. Ein neues von der Europäischen Union gefördertes Projekt soll dabei helfen, wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zum Start von "LIFE4HamsterSaxony" mitteilte. Das Projekt läuft sechs Jahre und hat einen Umfang von 12,2 Millionen Euro. 75 Prozent davon trägt die EU, den Rest teilen sich das Land Sachsen, der Zoo Leipzig und der Landkreis Nordsachsen.

Im Zoo Leipzig werden demnach Feldhamster aufgezogen, die später ausgewildert werden. Zum Projekt gehöre außerdem, Ackerflächen etwa mit speziellen Getreide- und Blühstreifen "feldhamsterfreundlich" zu bestellen. Dort soll sich der kleine Ackerbewohner eigenständig fortpflanzen können. Ziel sei es, die Feldhamster-Population in seinem letzten Vorkommensgebiet in Sachsen zu stärken.

400 Hektar Ackerland für den Feldhamster

Bereits vor dem Projektstart wurden im Mai demnach 179 Feldhamster ausgewildert. Das Umweltamt schätzt, dass der Bestand bereits jetzt auf 300 Hamster angewachsen sein könnte. Bis zum Projektende im Jahr 2031 sollen 400 Hektar Ackerland für den Feldhamster bewohnbar sein.

"Einkaufstasche" immer dabei

Feldhamster (Cricetus cricetus) gelten als "Architekten unter der Erde" und leben in einem weit verzweigten Bau. Sie werden bis zu 35 Zentimeter groß und können bis zu 500 Gramm wiegen. Von Oktober bis April halten sie Winterschlaf. Mit den Hamsterbacken besitzen die Tiere natürliche "Einkaufstaschen". Die Backen sind extrem dehnbar und dienen zum Transport von Samen und Körnern für die Vorratskammer im Bau. Bedroht sind die Feldhamster etwa durch intensive Landwirtschaft und Pestizide. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
2 min.
50Hertz gibt mehr als 40.000 Umweltdaten zum Südostlink frei
50Hertz stellt Kartierungen geschützter Arten zur Verfügung (Archivbild)
Von Vögeln bis Feldhamstern: Die neuen Daten zum Südostlink dokumentieren rund 330 geschützte Arten entlang der geplanten Stromtrasse.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
01.10.2025
2 min.
129 Millionen Euro für Stadtentwicklung in Sachsen
Ein Teil der Gelder soll in bessere Fuß- und Radwege fließen. (Symbolbild)
Vom sanierten Rathaus bis zum Jugendtreff: Mit neuen Fördergeldern können sächsische Kommunen ihre Orte noch lebenswerter gestalten. Unter den geförderten Gemeinden befinden sich auch Neuzugänge.
Mehr Artikel