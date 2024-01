Europawahl: Oliver Schenk führt Liste der sächsischen CDU an

Dresden.

Staatskanzleichef Oliver Schenk führt die Liste der sächsischen CDU zur Europawahl am 9. Juni an. Der 55-Jährige erhielt am Samstag auf einer Landesvertreterversammlung der CDU 87,9 Prozent der Stimmen. In seiner Ansprache hatte Schenk vor knapp 200 Delegierten auf die Bedeutung der diesjährigen Europawahl hingewiesen. Die EU garantiere seit Jahrzehnten, Frieden, Freiheit und Wohlstand. Heute gebe es in Deutschland Kräfte, die diese Errungenschaften preisgeben und die Gesellschaft spalten wollten. Diese Errungenschaften dürften aber niemals in Frage gestellt werden. Deshalb dürfe die Europawahl nicht egal sein.