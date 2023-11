Evangelische Kirche stellt bei Synode Missbrauch in Zentrum

Dresden.

Bei ihrer viertägigen Herbstsynode ab diesem Freitag beschäftigt sich die evangelische Landeskirche Sachsen mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Kirche. Geplant ist, dass dazu am Samstagvormittag Betroffene zu Wort kommen. "Im Moment ist besonders wichtig, dass wir in diesen Prozessen klar machen, die Betroffenen, um die es geht, bekommen einen prominenten Platz in der Aufarbeitung", sagte Landesbischof Tobias Bilz am Freitag zu Beginn der Synode. Nach Angaben der Kirche hatten die Betroffenen selbst darum gebeten, im Plenum über ihre Fälle sprechen zu können.