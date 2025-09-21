Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Landesbischof Friedrich Kramer unterzeichnete eine Absichtserklärung mit den amerikanischen Partnern. (Archivbild)
Landesbischof Friedrich Kramer unterzeichnete eine Absichtserklärung mit den amerikanischen Partnern. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Landesbischof Friedrich Kramer unterzeichnete eine Absichtserklärung mit den amerikanischen Partnern. (Archivbild)
Landesbischof Friedrich Kramer unterzeichnete eine Absichtserklärung mit den amerikanischen Partnern. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Evangelische Kirche verstärkt Partnerschaft mit US-Kirche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Austauschprogramme, gemeinsame Besuche – wie zwei Kirchen aus Deutschland und den USA zusammen gegen Spaltung und für mehr Miteinander arbeiten wollen.

Lutherstadt Wittenberg.

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) verstärkt ihre Zusammenarbeit mit einer US-amerikanischen Partnerkirche. In Zeiten sich stark wandelnder Kontexte, vor allem im politischen Bereich, bekräftige man den Wunsch, als Partnerkirchen weiterhin gemeinsam unterwegs zu sein, heißt es in einer Absichtserklärung. Sie wurde am Wochenende in Lutherstadt Wittenberg von EKM-Landesbischof Friedrich Kramer und Freeman Palmer von der Central Atlantic Conference der United Church of Christ (UCC) unterzeichnet. 

Das Ziel: "Ideologische Spaltung der Welt überwinden"

"Wie bereits in Zeiten des Kalten Krieges Kontakte auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs gepflegt wurden, so ist es uns auch heute im Kontext des wachsenden Nationalismus wichtig, Beziehungen zwischen beiden Kirchen und Ländern zu pflegen und zu fördern, um die ideologische Spaltung der Welt überwinden zu helfen", heißt es in der Erklärung weiter. Die Absichtserklärung sieht unter anderem gemeinsame Besuche und Austauschprogramme auf allen kirchlichen Ebenen vor. 

Die United Church of Christ (UCC) ist eine protestantische Kirche in den USA, die 1957 durch die Vereinigung verschiedener protestantischer Traditionen entstanden ist. Ihre Wurzeln liegen in der Immigration aus Europa im 18. bis 20. Jahrhundert. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland ist eine der evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Ihr Gebiet sind die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Teile von Sachsen und Brandenburg. Sie hat etwa 523.000 Kirchenmitglieder. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:08 Uhr
2 min.
RTL schneidet Szene mit Laura Dahlmeier aus Fernsehshow
Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. (Archivbild)
Wenige Monate vor ihrem Tod hat sich Laura Dahlmeier in einer Unterhaltungssendung mit Prominenten gemessen. Nach ihrem Tod beim Bergsteigen hat RTL die Szene jetzt aus Pietät entfernt.
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
17.09.2025
1 min.
Evangelische Kirche ruft zu Wahl von Gemeinderäten auf
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ruft zur Wahl der Gemeindekirchenräte auf.
Nach sechs Jahren werden in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland wieder die Gemeindekirchenräte gewählt. Landesbischof Kramer hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung.
12.09.2025
2 min.
Vandalismus in Sachsens Kirchen nimmt ab – Sorgen bleiben
Weniger Vandalismus in Kirchen und auf Friedhöfen in Sachsen - Sorge bleibt aber (Archivbild).
Weniger Vandalismus in Kirchen – dennoch müssen Gemeinden abwägen: Wie gelingt Schutz, ohne die Türen für Besucher zu verschließen?
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel