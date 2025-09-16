Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Krahl startet nach der Auflösung der Band City eine Solo-Karriere.
Toni Krahl (Sänger) spielt mit seiner Band City live auf der Abschiedstour. (Archivfoto)
Sachsen
Ex-City-Sänger Toni Krahl: Erstes Soloalbum
Das erste eigene Album des einstigen DDR-Rockstars ist stark autobiografisch. Es geht auch um mehrere Schicksalsschläge.

Berlin.

Toni Krahl, jahrzehntelang Frontmann bei City, startet rund drei Jahre nach der Auflösung der Band eine Solo-Karriere - mit 75 Jahren. Am Freitag (19. September) erscheint sein Debütalbum "Genauso war’s". Krahl hat sich dafür eine Band zusammengestellt: die KINX vom Prenzlauer Berg - benannt nach einem beliebten City-Song. 

"Das Album ist sehr persönlich", sagte Krahl der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es behandle viele schwere, melancholische Themen - etwa den Tod enger Weggefährten oder den Tag nach dem letzten City-Konzert - aber auch Heiteres und Aufmunterndes. Dazu zählt unter anderem der Song "Sag niemals nie". Darin heißt es: "Ohne Angst gibt es kein Hoffen. Immer steht ein Ausgang offen."

Tour mit City-Songs im Programm

Auch eine Deutschland-Tour ist geplant, sie soll am 22. November im sächsischen Freiberg starten. Krahl will dann auch viele Titel seiner alten Band spielen. "Ich habe Sehnsucht nach diesen Liedern", sagte er. Die Band City hatte im Dezember 2022 ihr Abschiedskonzert gegeben. Sie war 1972 in Ost-Berlin gegründet worden und eine der erfolgreichsten Rockgruppen aus der DDR. (dpa)

