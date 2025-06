Ex-Freundin im Schlaf erstochen: Mordprozess vor dem Ende

Im Schlaf wird eine Frau in Leipzig erstochen. Sie hatte sich erst kurz zuvor von ihrem Lebensgefährten getrennt. Bald steht das Urteil an.

Leipzig. Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Leipzig geht der Mordprozess gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten dem Ende entgegen. Das Urteil soll am Freitag kommender Woche (20. Juni/08.30 Uhr) verkündet werden, wie ein Sprecher des Landgerichts Leipzig auf Anfrage mitteilte.

Laut Anklage hatte der Mann sein Opfer in der Nacht zum 21. Mai 2024 im Schlaf ein Messer in den Hals gestoßen. Die Frau verblutete. Opfer und Angeklagter sind Deutsche. Einen Monat vor der Tat hatte sich demnach die Frau von dem Angeklagten getrennt. Die beiden lebten aber noch in einer gemeinsamen Wohnung.

Die Anklagebehörde geht von Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke aus und hatte eine lebenslange Haftstrafe beantragt. Die Verteidigung hatte wegen Totschlags eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren beantragt. (dpa)