Ex-Linke bilden BSW-Fraktion im Stadtrat Zwickau

Zwickau. Wenige Tage nach Gründung des neuen Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat sich im Zwickauer Stadtrat eine Fraktion der Partei gebildet. Vier Mitglieder haben die Linke-Fraktion verlassen und sich am vergangenen Donnerstag dazu konstituiert, wie der Vorsitzende der neuen BSW-Fraktion, Bernd Rudolph, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mitteilte. Hintergrund sei Unzufriedenheit über den Kurs der Partei.

"Der Glaube, dass zahlreiche verlorene Wahlen ein Umdenken bewirken könnten, dass wir wieder die Kümmerer-Partei werden und die Interessen der Mehrheit statt einzelner Gruppen vertreten werden, ging verloren", sagte er. Rudolph bestätigte entsprechende Medienberichte, wonach es seit Dezember bereits eine BSW-Fraktion im Stadtrat Werdau gibt. "Wir sind nicht die ersten ... und mit Sicherheit auch nicht die letzten", sagte Rudolph.

Das BSW hatte sich am vergangenen Montag als Partei formiert. Die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht war in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali, zur Vorsitzenden gewählt worden. Die neue Partei will bei der Europawahl am 9. Juni erstmals antreten, später auch bei den ostdeutschen Landtagswahlen im September. (dpa)