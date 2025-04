Ex-Nationalspielerin Anja Mittag verlässt RB Leipzig

Sechs Jahre arbeitete Anja Mittag für den sächsischen Club, schnürte sogar selbst noch die Fußballschuhe. Nun sucht die Olympiasiegerin im Ausland neue Herausforderungen.

Leipzig. Anja Mittag wird ihren Vertrag als Co-Trainerin bei Frauenfußball-Bundesligist RB Leipzig nicht verlängern und den Club zum Saisonende verlassen. Das gab der Verein bekannt.

"Ich habe mich entschieden, beruflich neue Wege zu gehen. Die Möglichkeit, im Ausland als Individualtrainerin zu arbeiten, eröffnet mir spannende Perspektiven, um mich als Trainerin weiterzuentwickeln", sagte die 39-Jährige.

2019 war Mittag nach Leipzig gekommen. Sie unterstützte die Mannschaft zunächst als Spielerin, stieg mit ihr in die 2. Bundesliga auf. Zur Saison 2020/21 wechselte sie als Co-Trainerin in das Funktionsteam und beendete ihre Karriere als aktive Spielerin. Aufgrund personeller Engpässe kehrte sie jedoch zurück auf den Platz und steuerte in 13 Kurzeinsätzen sechs Tore bei.

Ab der Saison 2021/22 war die Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Champions League-Siegerin ausschließlich Co-Trainerin und trug zum Aufstieg der RB-Frauen in die Bundesliga bei. (dpa)