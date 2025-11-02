Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Cranach-Triegel-Altar steht nun für zwei Jahre in der Kirche Santa Maria della Pietà in Rom.
Der Cranach-Triegel-Altar steht nun für zwei Jahre in der Kirche Santa Maria della Pietà in Rom. Bild: Christoph Sator/dpa
Bislang stand der Altar im Dom von Naumburg. (Archivbild)
Bislang stand der Altar im Dom von Naumburg. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Der Cranach-Triegel-Altar steht nun für zwei Jahre in der Kirche Santa Maria della Pietà in Rom.
Der Cranach-Triegel-Altar steht nun für zwei Jahre in der Kirche Santa Maria della Pietà in Rom. Bild: Christoph Sator/dpa
Bislang stand der Altar im Dom von Naumburg. (Archivbild)
Bislang stand der Altar im Dom von Naumburg. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Sachsen
Exil in Rom: Altar aus Naumburg nun in Italien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um den Cranach-Triegel-Altar gibt es seit Jahren Streit. Jetzt hat er vorübergehend eine neue Heimat - ausgerechnet bei Katholiken. Die machen beim genaueren Hinsehen eine überraschende Entdeckung.

Rom.

Nach jahrelangem Streit um seinen Standort hat ein Altar von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) aus dem Dom von Naumburg in Sachsen-Anhalt vorübergehend Exil in Rom gefunden. Das im 16. Jahrhundert schwer beschädigte Kunstwerk, das der Leipziger Maler Michael Triegel vor einigen Jahren wieder vervollständigte, steht nun in einer Kirche direkt neben dem Petersdom. Dort soll es bis Herbst 2027 bleiben - in der Hoffnung, dass bis dahin in Deutschland eine Lösung für den Streit gefunden ist.

Der Cranach-Triegel-Altar sorgt schon seit Jahren für Diskussionen. Eigentlich ist seine Heimat der evangelische Naumburger Dom, der unter dem Schutz des Unesco-Weltkulturerbes steht. Einige Experten sind jedoch der Ansicht, dass der modernisierte Altar im Westchor des Kirchenbaus die Sicht auf die hochmittelalterlichen Stifterfiguren beeinträchtigt. Befürchtet wird sogar, dass der Dom deshalb seinen Unesco-Titel verlieren könnte.

Standort nach 2027 weiterhin ungeklärt

Im Juli hatte die Landesregierung von Sachsen-Anhalt mitgeteilt, dass der Altar nach Kritik eines internationalen Expertenrats aus dem Westchor entfernt werden muss. Daraufhin kam die Idee auf, ihn nach Rom zu verleihen. Dort ist er nun in der katholischen Marienkirche auf dem Gelände des Campo Santo Teutonico zu sehen. Auf dem dortigen Friedhof, der von einer Laienbruderschaft verwaltet wird, befinden sich Gräber deutscher Katholiken aus mehreren Jahrhunderten.

Der Altar mit dem neuen Gemälde, in das Triegel auch Figuren aus der Moderne wie den von den Nazis hingerichteten evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) malte, steht jetzt mehr als 1.300 Kilometer entfernt vom ursprünglichen Bestimmungsort. Noch ist unklar, was nach den zwei Jahren daraus wird. Triegel selbst sagte bei einer Feierstunde am Nachmittag in Rom: "Zwei Jahre in Rom sind wunderbar. Aber dann soll der Altar wieder dorthin zurück, wo er hingehört: nach Naumburg, in den Westchor."

Deutscher Obdachloser als Vorbild für Petrus-Figur

Beim Aufstellen im Schatten des Petersdoms gab es eine große Überraschung: Als Modell für die Petrus-Figur auf dem Gemälde (mit einer Basecap) hatte Triegel ein deutscher Obdachloser namens Burkhard Scheffler gedient, der häufig unter den Kolonnaden des Petersplatzes übernachtete. Dort erfror der Mann im Jahr 2022. Auf Bitten von Papst Franziskus wurde er auf dem deutschen Friedhof bestattet - als erster Protestant überhaupt. Der Altar ist jetzt nur wenige Meter von seinem Grab entfernt. Bis vor kurzem war das niemandem bewusst.

Das sakrale Kunstwerk wurde im Original von Lucas Cranach dem Älteren zwischen 1517 und 1519 geschaffen. Bei einem Bildersturm während der Reformationskriege wurde der Mittelteil mit der Mariendarstellung 1541 zerstört. Die Seitenflügel blieben erhalten. Ein halbes Jahrtausend später bekam Triebel den Auftrag, den Mittelteil neu zu gestalten. Vorbild für die Maria war seine damals 16-jährige Tochter. Im Juli 2022 wurde der Altar erstmals im Naumburger Dom gezeigt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
15.10.2025
2 min.
Dresdner Kapellknaben singen spontan für Papst Leo XIV.
Vor einem Jahr hatte Papst Franziskus die Dresdner Kapellknaben bei einer Privataudienz empfangen. (Archivbild)
Ein ungeplanter Auftritt vor 60.000 Menschen: Die Dresdner Kapellknaben singen in Rom für Papst Leo XIV.
27.10.2025
3 min.
Grab von Goethes Sohn in Rom restauriert
Das Grab von Goethes Sohn August in Rom wurde zum 195. Todestag restauriert - aber sein Vorname fehlt immer noch.
Eine neue Marmorplakette, aber immer noch ohne den Vornamen: Fast 200 Jahre nach dem Tod August von Goethes wurde dessen Grab in Rom nun so gestaltet, wie es früher einmal war.
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
Mehr Artikel