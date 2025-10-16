Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim 3D-Gebäudedruck trägt ein Portaldrucker den Beton in Streifen auf – dadurch entstehen die Wände mit einer Rillenoptik. Bild: Uwe Anspach/dpa
Beim 3D-Gebäudedruck trägt ein Portaldrucker den Beton in Streifen auf – dadurch entstehen die Wände mit einer Rillenoptik. Bild: Uwe Anspach/dpa
Sachsen
Experte sieht 3D-Druck von Häusern als Zukunftstechnologie
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Heidelberg entstehen derzeit drei Wohnhäuser im 3D-Druck-Verfahren. Laut Hersteller soll die Technik günstiger und schneller sein als die herkömmliche Bauweise.

Heidelberg/Dresden.

Ein Experte der Technischen Universität Dresden sieht im 3D-Druck von Wohngebäuden eine Zukunftstechnologie – so bei wie bei einem Projekt aktuell in Heidelberg. "Perspektivisch wird sich das digitale und weitgehend automatisierte Bauen – sowohl mit Beton-3D-Druck als auch mit anderen digitalen Fertigungsverfahren und häufig in Kombination mit konventionellen Bauweisen – flächendeckend im Wohnungsbau durchsetzen", sagt Bauingenieur Viktor Mechtcherine. Die Technische Universität Dresden entwickelt seit 2014 selbst ein Beton-3D-Druckverfahren. 

Derzeit entstehen in Heidelberg drei Wohngebäude im 3D-Druckverfahren. Die Entwickler von Korte Hoffmann Gebäudedruck wollen künftig nach eigenen Angaben seriellen 3D-Gebäudedruck anbieten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für dieses Angebot sind laut der Firma gegeben.

In Heidelberg entstehen 3D-gedruckte Wohnhäuser – laut Hersteller deutlich günstiger und schneller als in herkömmlicher Bauweise. Bild: Uwe Anspach/dpa
In Heidelberg entstehen 3D-gedruckte Wohnhäuser – laut Hersteller deutlich günstiger und schneller als in herkömmlicher Bauweise. Bild: Uwe Anspach/dpa

Experte: Digitalisierung und Automatisierung sind unabdingbar

Experte Mechtcherine sagt: "Die Digitalisierung und Automatisierung der Bauprozesse sind im Hinblick auf die bestehenden Herausforderungen wie niedrige Produktivität, Fachkräftemangel, hohe Kosten und Qualitätsmängel unabdingbar." (dpa)

