Experte: Wespen sind jetzt in Sachsen unterwegs

Im Sommer sind Wespen auf Futtersuche. Was hilft, um Stiche zu vermeiden und was das regnerische Wetter mit der Entwicklung macht, erklärt ein Experte.

Dresden.

Rund um die Kaffeetische und Eisbecher in Sachsen schwirren jetzt wieder etliche Wespen. "Im Sommer erreichen die Völker die höchste Stärke. Die Arbeiterinnen sind draußen unterwegs, um Futter zu sammeln für die Larven", sagte Insektenexperte Matthias Nuß vom Naturschutzbund Nabu in Sachsen. Er habe keine Daten dazu, dass es in Sachsen dieses Jahr ein außergewöhnliches Wespenjahr sei. "Das, was wir jetzt wahrnehmen, ist im Bereich des Normalen."