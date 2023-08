Experten für Science Fiction und Fantasy in Dresden

Dresden.

Science Fiction und Fantasy im Fokus der Forschung: Mehr als 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 36 Ländern wollen sich ab kommendem Dienstag in Dresden einem faszinierenden Kapitel der Literatur und Filmkunst widmen. "Das Spannende an Genres wie Science Fiction, Fantasy und Horror ist, dass sie unsere gewohnte Realität verfremden und spekulative Weltentwürfe durchspielen, die unseren vertrauten Denk- und Handlungsmustern einen Spiegel vorhalten", erklärten die Organisatoren der fünftägigen Tagung, Julia Gatermann und Moritz Ingwersen, am Freitag in Dresden. Sie ermöglichten eine kritische Reflexion über gesellschaftliche Ängste, Wünsche und Machtstrukturen.