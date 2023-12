Extremismuseinheit PTAZ ermittelt nach Brand in Parkhaus

Leipzig. Nach einem Feuer in einem Parkhaus in Leipzig hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Ein politischer Hintergrund der Tat könne nicht ausgeschlossen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch mit. Die Fahnder baten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte Täter hatten gegen 1.00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch auf noch nicht bekannte Weise in dem Parkhaus abgestellte Fahrzeuge in Brand gesetzt. Das Parkdeck ist nach Angaben der Feuerwehr möglicherweise einsturzgefährdet. Angaben zur Höhe des Schadens könnten derzeit noch nicht gemacht werden, teilte das LKA mit. (dpa)