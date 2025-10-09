Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fachmesse Florian findet vom 9. bis 11. Oktober in der Messe Dresden statt.
Die Fachmesse Florian findet vom 9. bis 11. Oktober in der Messe Dresden statt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Fachmesse Florian findet vom 9. bis 11. Oktober in der Messe Dresden statt.
Die Fachmesse Florian findet vom 9. bis 11. Oktober in der Messe Dresden statt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neue Technik für den Katastrophenschutz und spannende Wettkämpfe: Die Messe "Florian" in Dresden zeigt Trends rund um Feuerwehr, Rettungsdienste und Zivil­schutz.

Dresden.

Mit dem neuen Rettungskräftewettkampf "Fire & Rescue Games" und mehr als 400 internationalen Ausstellern zu Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz startet die Messe "Florian" in Dresden. Bis zum Sonntag werden Innovationen aus Bereichen wie Waldbrandbekämpfung oder der Bewältigung großer Hochwasser- und Starkregenereignisse präsentiert, wie der Veranstalter mitteilte. 

Bei der Premiere der "Fire & Rescue Games" treten Nachwuchskräfte aus acht Berufsfeuerwehren gegeneinander an. In realistischen Einsatzszenarien sollen sie Teamgeist und Präzision unter Beweis stellen.

Beim Fachforum "Gefahrstoffmanagement" geht es unter anderem darum, welche Gefahren Elektromobilität für die Feuerwehr im Einsatz birgt, und wie Lithiumbrände gelöscht werden können. Im Rahmen des Messeschwerpunkts "Feuerwehr trifft Landwirtschaft", der Unfälle mit schweren Landmaschinen in den Blick nimmt, können Besucher den Prototyp eines Feuerwehrtraktors sehen.

Das Programm deckt verschiedene Themen zu Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz ab.
Das Programm deckt verschiedene Themen zu Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz ab. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Das Programm deckt verschiedene Themen zu Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz ab.
Das Programm deckt verschiedene Themen zu Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz ab. Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Die Berufsfeuerwehren Berlin, Leipzig und Dresden präsentieren auf der Messe gemeinsam ein Spektrum an Aufgaben, Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven. Zum Programm zählen auch Fort- und Weiterbildungen für Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und kommunale Entscheider.

Die Messe läuft vom 9. bis 11. Oktober in der Messe Dresden und findet bereits zum 24. Mal statt. Feuerwehrkräfte und Ehrenamtlichen aus dem Katastrophenschutz, die in Einsatzkleidung kommen, erhalten einen Rabatt auf den Eintrittspreis (regulär 12 Euro). Im letzten Jahr kamen laut Angaben der Veranstalter 28.000 Besucher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
1 min.
Messe "Jagd & Angeln" zieht rund 20.000 Interessierte an
Die Messe zog 20.144 Besucher an. (Archivbild)
Jagd- und Angelausrüstung, aber auch Hundesport und Falknerei - mit diesem Mix hat die Messe "Jagd & Angeln" Tausende Besucher erreicht.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
03.10.2025
1 min.
Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze in Dresden
Die Feuerwehr hat in Dresden eine Katze in Not gerettet. (Symbolbild)
Eine Katze rutscht in Dresden in einen schmalen Spalt und kann sich nicht mehr allein befreien. Doch Rettung naht.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel