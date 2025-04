Fahrer nach Motorradunfall in Klinik

Der Fahrer eines Motorrads wird bei einem Unfall verletzt. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Riesa.

Nach einem Motorradunfall ist die Bundesstraße 182 zwischen Riesa und Strehla (Landkreis Meißen) am Nachmittag vorübergehend vollständig gesperrt worden. Der Fahrer verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt, da die Unfallaufnahme noch andauerte. Die Vollsperrung der Straße wurde aufgehoben und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (dpa)