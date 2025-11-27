Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.

Leipzig.

Fahrgäste im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) müssen sich ab Mitte Dezember auf weitreichende Änderungen im Nahverkehr einstellen. Anlass sei der bundesweite Fahrplanwechsel im Fernverkehr, der auch zahlreiche Anpassungen bei S-Bahnen, Regionalzügen, Straßenbahnen und Bussen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen notwendig mache, teilte der MDV mit. Der neue Fahrplan gilt ab dem 14. Dezember. 

Weil sich im Fernverkehr zentrale Knoten, Fahrzeiten und Linien verändern, werden auch das Netz der S-Bahn Mitteldeutschland sowie mehrere Regionalbahnlinien neu zugeschnitten. Das führt zu teilweise neuen Linienführungen und veränderten Abfahrtszeiten. Damit Anschlüsse zwischen Bahn und Bus weiterhin funktionieren, wurden in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen, Altenburger Land und Saalekreis Busfahrpläne angepasst.

Schnittstellen neu gedacht

Zugleich nutzt der Verbund den Fahrplanwechsel für bereits länger geplante Änderungen. In Merseburg stellt der Stadtverkehr die Linienbezeichnungen von Buchstaben auf Ziffern um. Am Bahnhof Grimma sollen sich Busse künftig zu einem gemeinsamen Umstiegszeitpunkt treffen, um das Wechseln zwischen den Linien zu erleichtern. In Leipzig traten Änderungen im Rahmen des Projekts "Liniennetz der Zukunft" bereits Ende November in Kraft, in Halle (Saale) sollen Anpassungen ebenfalls zum 14. Dezember folgen.

Alle neuen Verbindungen und Fahrzeiten sind nach Angaben des MDV bereits in den gängigen ÖPNV-Apps und auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen abrufbar. Eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen bietet zudem die Seite 1ticket.de/fahrplanwechsel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
10.11.2025
2 min.
Neue Züge für S-Bahn-Linien in Richtung Zwickau
Ab Dezember 2026 kommen neue S-Bahn-Züge auf den Linien nach Zwickau zum Einsatz.
Ab Dezember 2026 werden die beiden Zwickauer S-Bahn-Linien mit modernen Mireo-Zügen befahren, die mehr Kapazität und Komfort versprechen. Auch Glauchau und Plauen werden an das Netz angeschlossen.
Frank Dörfelt
12:12 Uhr
2 min.
Schweinepest-Sperrzonen in Sachsen komplett aufgehoben
In Sachsen ist das vollständige Ende der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Sicht. (Archivbild)
In den vergangenen Jahren musste Sachsen zwei Seuchen parallel bekämpfen - neben der Corona-Pandemie auch die Afrikanische Schweinepest. Jetzt ist bei der Tierseuche ein Ende der Maßnahmen in Sicht.
20.11.2025
4 min.
Schneller nach Leipzig und Berlin: Was sich für Bahnfahrer im Landkreis Zwickau ab Dezember ändert
Pendler wissen, dass die S5X nach Leipzig und Halle immer zur Minute 04 aus Zwickau abfährt. Sie werden sich umgewöhnen müssen.
Der Fahrplanwechsel bringt einige Neuerungen für Reisende auf den Zugstrecken in Westsachsen mit sich. Das werden besonders Fahrgäste merken, die mit der S-Bahn in Richtung Leipzig unterwegs sind.
Johannes Pöhlandt
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel