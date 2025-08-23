Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Polizeieinsatz nach schwerem Radunfall. (Symbolbild)
Polizeieinsatz nach schwerem Radunfall. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Fahrradfahrer schwer verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Überholvorgang touchiert ein Pkw einen Radfahrer. Dieser muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Geringswalde.

Ein missglückter Überholvorgang einer Autofahrerin hat einen Radfahrer in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) schwer zu Fall gebracht. Laut Angaben der Polizei hat die 65-jährige Pkw-Fahrerin den Radfahrer am späten Freitagabend beim Überholvorgang gestreift. Der 33-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro und am Fahrrad von ca. 500 Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
