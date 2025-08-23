Fahrradfahrer schwer verletzt

Sachsen
Bei einem Überholvorgang touchiert ein Pkw einen Radfahrer. Dieser muss schwer verletzt ins Krankenhaus.
Geringswalde.
Ein missglückter Überholvorgang einer Autofahrerin hat einen Radfahrer in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) schwer zu Fall gebracht. Laut Angaben der Polizei hat die 65-jährige Pkw-Fahrerin den Radfahrer am späten Freitagabend beim Überholvorgang gestreift. Der 33-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro und am Fahrrad von ca. 500 Euro. (dpa)