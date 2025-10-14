Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein vermeintlicher Techniker erschlich sich in Riese den Zugang zu einer Wohnung einer 88-Jährigen. (Symbolbild)
Ein vermeintlicher Techniker erschlich sich in Riese den Zugang zu einer Wohnung einer 88-Jährigen. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Falscher Techniker stiehlt 88-Jähriger 42.000 Euro
In Riesa macht eine 88-Jährige die Wohnungstür für einen angeblichen Techniker auf: Danach fehlt der Frau eine hohe Bargeldsumme.

Riesa.

In Riesa nordwestlich von Dresden hat ein angeblicher Techniker am Montag einer 88-Jährigen etwa 42.000 Euro aus ihrer Wohnung gestohlen. Die Frau aus dem Landkreis Meißen habe nach Angaben der Polizei den Mann in ihre Wohnung gelassen. Dieser hatte zuvor behauptet, den Fernseher überprüfen zu müssen. Das Bargeld hatte die 88-Jährige laut Mitteilung in mehreren Geldkassetten aufbewahrt. 

Erst später habe die Frau festgestellt, dass das Geld fehlte und am späten Nachmittag die Polizei informiert. Hinweise zum Täter gab es bisher nicht. (dpa)

