Nach einem Besuch eines Konzerts der Sängerin Nena in Altenberg im Erzgebirge ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehrere Besucher klagten über Unwohlsein. (Archivbild)
Nach einem Besuch eines Konzerts der Sängerin Nena in Altenberg im Erzgebirge ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehrere Besucher klagten über Unwohlsein. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Fans klagen über Unwohlsein: Ermittlungen nach Nena-Konzert
Sie hatten Schwierigkeiten zu sprechen, oder sich auf den Beinen zu halten - Nach einem Nena-Konzert in Sachsen melden sich Besucher wegen eigenartiger Symptome bei der Polizei.

Altenberg.

Nach einem Konzert der Sängerin Nena ("99 Luftballons") in Altenberg im Erzgebirge hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Mehrere Besucher des Open-Air-Konzerts am vergangenen Freitag hatten sich im Nachhinein gemeldet und über Unwohlsein und Ausfallerscheinungen geklagt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien über die Ermittlungen berichtet. 

Betroffene beschrieben etwa Sprachstörungen und Schwindelgefühle, erklärten aber gleichzeitig, nicht übermäßig Alkohol getrunken zu haben, so ein Polizeisprecher. Bisher seien vier Frauen und zwei Männer mit entsprechenden Beschwerden bekannt. Weitere Betroffene oder Zeugen seien aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Nach dem Konzert seien unter anderem Becher sichergestellt worden, so der Polizeisprecher weiter. Proben daraus würden nun in einem Labor ausgewertet. Die Ermittlungen richten sich bisher gegen unbekannt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
