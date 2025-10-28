Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Sachsen gibt es in den meisten Regionen schnelles Mobilfunk-Internet. (Symbolbild)
In Sachsen gibt es in den meisten Regionen schnelles Mobilfunk-Internet. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
In Sachsen gibt es in den meisten Regionen schnelles Mobilfunk-Internet. (Symbolbild)
In Sachsen gibt es in den meisten Regionen schnelles Mobilfunk-Internet. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Sachsen
Fast 1.000 Haushalte in Sachsen ohne schnellen Mobilfunk
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsen sind noch etwa 1.000 Haushalte ohne schnellen Mobilfunk. Warum gerade diese Lücken für Verbraucher und Wirtschaft zum Problem werden.

Berlin/Dresden.

In den meisten Regionen von Sachsen ist mittlerweile schnelles Internet über Mobilfunk verfügbar. Laut einer aktuellen Studie des Bundesdigitalministeriums werden jedoch noch 978 private Haushalte im Freistaat nicht mit mobilem Breitband versorgt. Insgesamt gibt es in Sachsen eine Fläche von 186 Quadratkilometern, die als sogenannte "weiße Flecken" gelten - also Gebiete ohne 4G- oder 5G-Empfang. Sachsen ist damit das ostdeutsche Bundesland mit der kleinsten unversorgten Fläche, aber den zweitmeisten Haushalten ohne schnellen Mobilfunk. Nur Thüringen liegt in Ostdeutschland mit 2.539 Haushalten vor Sachsen. Bundesweit ist Baden-Württemberg (8.022 Haushalte) Spitzenreiter.

Der Studie zufolge sind deutschlandweit 99,9 Prozent der 41,4 Millionen Haushalte mit mobilem Breitband versorgt. Dennoch befinden sich mehr als 28.000 Haushalte in "weißen Flecken", wo Internet über das Handy kaum oder gar nicht funktioniert

Weiße Flecken im bundesweiten Vergleich

Die unversorgten Flächen verteilen sich ungleichmäßig in Deutschland: "Insgesamt liegen knapp 77 Prozent der weißen Flecken in westdeutschen Bundesländern und 23 Prozent in ostdeutschen Bundesländern", heißt es im Bericht des Ministeriums. 

"Nun analysieren wir gezielt die Ursachen der verbleibenden Lücken, um passgenaue Lösungen zu entwickeln", sagte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU). Denn weiße Flecken seien laut Ministerium nicht nur ein großes Ärgernis für Verbraucher, sondern auch eine Bremse für die wirtschaftliche Entwicklung. Ohne Mobilfunk seien viele digitale Dienste nicht nutzbar, etwa mobiles Bezahlen oder das Vernetzen von Geräten. Auch Geschäftsprozesse, wie die Arbeit im Außendienst, könnten dadurch erschwert werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
08:00 Uhr
3 min.
"Glücksatlas": Sachsen so zufrieden wie vor der Pandemie
Laut "Glücksatlas" 2025 sind die Sachsen zufriedener als im Vorjahr. (Symbolbild)
Die Sachsen sind so zufrieden wie lange nicht mehr. Wo der Freistaat im bundesweiten Ranking glänzt und wo er noch hinterherhinkt, zeigt der "Glücksatlas" 2025.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
12:12 Uhr
2 min.
Christen in Sachsen feiern Reformation
Mit Gottesdiensten und Konzerten wird in Sachsen das Reformationsfest gefeiert. (Symbolfoto)
Der 31. Oktober erinnert an den Beginn der Reformation durch Martin Luther vor gut 500 Jahren. In Sachsen ist er ein Feiertag. Landesweit laden Kirchgemeinden zu Gottesdiensten und Konzerten.
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Mehr Artikel