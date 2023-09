Fast 2900 Verstöße am bundesweiten Verkehrssicherheitstag

Dresden.

Bei Kontrollen anlässlich der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" hat die Polizei in Sachsen 2895 Verstöße festgestellt. Die Beamten kontrollierten landesweit 5193 Verkehrsteilnehmer, 501 von ihnen waren Radfahrer, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Während des Aktionstages am vergangenen Dienstag hatten 467 Beamte an 175 Kontrollstellen vor allem Rotlichtverstöße, Ablenkung, mangelnde Rücksicht, fehlenden Sicherheitsabstand, Alkohol und Drogen sowie Geschwindigkeits-, Überhol- und Gurtverstößen, die lichttechnischen Anlagen, die Missachtung von Verkehrszeichen und falsches Abbiegen im Blick.