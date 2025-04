Fast eine Milliarde Eier: Produktion in Sachsen gestiegen

Sachsens Hennen legen zu: Fast eine Milliarde Eier kamen 2024 aus dem Freistaat – darunter zunehmend mehr Bio-Eier. Damit zählt Sachsen bundesweit zu den Top fünf Eierproduzenten.

Kamenz.

In Sachsen ist die Eierproduktion im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, wurden rund 961 Millionen Eier erzeugt – etwa 70 Millionen mehr als im Vorjahr. Damit war der Freistaat mit einem Anteil von knapp sieben Prozent an der deutschen Eiererzeugung der fünftgrößte Eierproduzent in Deutschland.