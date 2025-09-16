Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo

Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.

Frankfurt/Main. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Dynamo Dresden für das Fehlverhalten einiger seiner Anhänger zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Insgesamt muss der Aufsteiger 113.450 Euro wegen "unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" bezahlen, teilte der Verband mit. Bis zu 37.800 Euro können dabei für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.

Dresdner Zuschauer hatten vor, während und nach dem Drittligaspiel bei Hansa Rostock am 22. Februar 2025 22 pyrotechnische Gegenstände gezündet und in der 79. Minute einen Leuchtkörper abgeschossen. In der Halbzeitpause wurden zwei Sicherheitsscheiben an der Grenze zu einem Pufferblock zerstört und die heraneilenden Polizeibeamten mit Bengalischen Fackeln beworfen. Dabei wurden einige Beamte verletzt.

Zudem beschossen sich Rostocker und Dresdener Zuschauer mit Signalstiftmunition, was den Beginn der zweiten Halbzeit um 27 Minuten verzögerte. Auch wurde ein Versorgungsstand von Dresdener Zuschauern in der Halbzeitpause überfallen und beschädigt sowie ein Drehkreuz, zwei Toilettenbecken und ein Hydrant. (dpa)